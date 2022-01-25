Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kırıkkalespor yağan kara aldırış etmeden Edirnespor’a hazırlandı
Giriş Tarihi: 25.1.2022 16:00

Kırıkkalespor yağan kara aldırış etmeden Edirnespor’a hazırlandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkalespor yağan kara aldırış etmeden Edirnespor’a hazırlandı

3.lig 3.gurupta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor 20.haftada evinde konuk edeceği Edirnespor karşılaşmasına yoğun kar altında başladı.

Kırıkkale Büyük Aanadoluspor Mutlak üç puan için Edirnespor hazırlıklarını sürdürüyor. Kar yağışı altında Takinkdirektör Nihat Baran gözleminde devam eden antrenmanlarda takımın morali üst seviyede olduğu gözlemlendi.

Kart Cezalıları Kaleci ilker Günay ve Doğukan takımdan ayrı çalışmalarına devam etti. Takinkdirektör Nihat Baran, " takımıımzın hazırlıkları devam ediyor. Edirnespor karışısan mutlak üç puan için çıkacağız takımımızın morli yerinde kart cezalısı futbolcularımızın dışında sorunumuz yok. İnşallah ligi güzel bir şekilde kapatacağız. Taraftarımız ve yönetimimiz destekleri bize moral oluyor" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın kilo verme yöntemi duyanları şaşırttı! 16 kilodan böyle kurtuldular...
Dünya Rusya ve Ukrayna'yı konuşurken Çin'den flaş hamle! 39 savaş uçağı ile girdi...
İstanbul’da önlem almayan İBB’nin Sözcüsü Murat Ongun vatandaşları trollükle suçladı
BOTAŞ İran’a heyet gönderdi! Gerekirse tahkime gidilecek
Kırılganlık sona erdi! İstikrarın anahtarı güçlü TL
Kar İstanbul'u esir aldı: Sürücüler yolda kaldı, trafik yüzde 90!
Fatma Girik hakkında bu gerçeği kimse bilmiyordu! Kazandığı ilk para ile bakın ne almış...
Sibel Can'ın kar pozları kızı Melisa Ural'a benzetildi! Giderek gençleşen Sibel Can güzelliğiyle mest etti!
Son dakika: THY'den İstanbul Havalimanı kararı! O tarihe kadar durduruldu
Başımız sağolsun Türk Yahudisi kardeşlerim!..
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırıkkalespor yağan kara aldırış etmeden Edirnespor’a hazırlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA