Kırıkkalespor yağan kara aldırış etmeden Edirnespor’a hazırlandı

Kırıkkale Büyük Aanadoluspor Mutlak üç puan için Edirnespor hazırlıklarını sürdürüyor. Kar yağışı altında Takinkdirektör Nihat Baran gözleminde devam eden antrenmanlarda takımın morali üst seviyede olduğu gözlemlendi.

Kart Cezalıları Kaleci ilker Günay ve Doğukan takımdan ayrı çalışmalarına devam etti. Takinkdirektör Nihat Baran, " takımıımzın hazırlıkları devam ediyor. Edirnespor karışısan mutlak üç puan için çıkacağız takımımızın morli yerinde kart cezalısı futbolcularımızın dışında sorunumuz yok. İnşallah ligi güzel bir şekilde kapatacağız. Taraftarımız ve yönetimimiz destekleri bize moral oluyor" diye konuştu.