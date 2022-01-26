Gedson Fernandes gerçeği ortaya çıktı! Kiralık gelebilmek için...

Ara transfer döneminde takımlar transfer için kolları sıvamış durumda. Galatasaray'da da transfer hareketliliği yaşanıyor. Bir forvet ve orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray'da her an transfer açıklaması yapılması bekleniyor.
GALATASARAY GOMİS'LE PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI
Bu sezon tarihinin en zorlu günlerini yaşayan Galatasaray, sürpriz bir hamle yaptı. Cimbom, gol yollarındaki sıkıntıyı da çözmek için Al-Hilal'de sözleşmesi biten Bafetimbi Gomis'le prensipte anlaştı.
İSTANBUL'A GELEREK GÖRÜŞME YAPTI
İstanbul'a gelen 36 yaşındaki yıldızın menajeriyle yapılan görüşmelerde mutabakat sağlandı. Arada ufak pürüzlerin kaldığı öğrenilirken, Gomis'in de yeniden Galatasaray'da forma giymek istediği belirtildi. Tecrübeli oyuncu, 2017-18 sezonunda attığı 29 golle sarı-kırmızılı takımı şampiyon yapmıştı.
GEDSON FERNANDES GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI
Lige verilen arada izin yapmayacak olan Galatasaray bu sürede Eyüpspor'la hazırlık maçı oynayacak. Yönetim de Gedson Fernandes başta olmak üzere yeni transferleri Alanya deplasmanına yetiştirmeye çalışacak.
G.SARAY'A KİRALIK GELEBİLMEK İÇİN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
Gedson'un sarıkırmızılı kulübe dönmek için yaptığı fedakârlık ortaya çıktı. Portekizli yıldız, 8 milyon Euro bonservisi ödeyemeyen Galatasaray'a gelebilmek adına Benfica ile 2023'te bitecek sözleşmesini uzatmayı kabul etti. Cimbom da böylece Gedson'u 1.5 yıllığına kiralama fırsatını yakaladı.