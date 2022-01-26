Okay Yokuşlu Enes Ünal’ın yanına gitti! Getafe transferi duyurdu

Bu sezon Celta'da Arjantinli teknik direktör Eduardo Coudet tarafından çok az şans verilen 27 yaşındaki Okay, sadece 1 maçta ilk 11'de forma giyip, 7 karşılaşmada da yedeklerden oyuna girerken, toplamda 133 dakika sahada kaldı.

La Liga'da ligde kalma mücadelesi veren ve 7 golle Enes Ünal'ın en golcü futbolcusu olduğu Getafe, geride kalan 22 haftada 22 puanla 16. sırada yer alıyor.