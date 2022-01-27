Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması! "2-3 yıl çalışma arkadaşım..."

"2-3 YIL ÇALIŞMA ARKADAŞIM OLDU"

Ahmet Nur Çebi ayrıca "Talihsiz bir olay, neden olduğu bilinmiyor. Çok üzüldüm. Kendisiyle 2-3 yıl çalışma arkadaşlığım oldu, rahmet diliyorum. Hayat devam ediyor, takımı burada... Sevdiği renkler, Beşiktaş... Biz de camia mutlu olsun diye uğraşıyoruz. O da Beşiktaş'ın başarılı olmasını isterdi. Nur içinde yatsın. Sizler de kendinize iyi bakın, burası serin biraz. Gençliğinize güvenmeyin." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu sözleri! "Minnetle anacağız"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir mekanda henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Mahmutyazıcıoğlu ve şoförü olay yerinde kurşunların isabet etmesi ile yaralandı.