Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması! "2-3 yıl çalışma arkadaşım..."

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vuruldu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Antalya'da basın mensuplarına konuşan Ahmet Nur Çebi "Sayın Şafak kardeşimizin ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Annesine, babasına, çocuklarına, eşlerine, yakınlarına sabır diliyorum. Beşiktaş'a hizmet etti. Camia olarak yaptıklarıyla ilgili kendisini minnetle anacağız." açıklamasını yaptı.
"2-3 YIL ÇALIŞMA ARKADAŞIM OLDU"
Ahmet Nur Çebi ayrıca "Talihsiz bir olay, neden olduğu bilinmiyor. Çok üzüldüm. Kendisiyle 2-3 yıl çalışma arkadaşlığım oldu, rahmet diliyorum. Hayat devam ediyor, takımı burada... Sevdiği renkler, Beşiktaş... Biz de camia mutlu olsun diye uğraşıyoruz. O da Beşiktaş'ın başarılı olmasını isterdi. Nur içinde yatsın. Sizler de kendinize iyi bakın, burası serin biraz. Gençliğinize güvenmeyin." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu sözleri! "Minnetle anacağız"
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir mekanda henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Mahmutyazıcıoğlu ve şoförü olay yerinde kurşunların isabet etmesi ile yaralandı.
Durumu kritik olan Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şoförünün ise hayatta olduğu belirtildi. Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü saldırının ayrıntıları da ortaya çıktı. Bacağından 7 kez vurulan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kan kaybından hayatını kaybettiği öğrenildi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri de ortaya çıktı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile sunucu Ece Erken 2021 yılında magazin gündeminin baş sırasına oturan bir sürecin ardından evlenmişti.