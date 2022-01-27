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Giriş Tarihi: 27.1.2022 09:47 Son Güncelleme: 27.1.2022 10:01

Son dakika: Beşiktaş'ın iç transferdeki tek umudu! 4 isimle yollar ayrılıyor...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş’ın iç transferdeki tek umudu! 4 isimle yollar ayrılıyor...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta iç transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah-beyazlılar, iç transferde Larin ve Vida konusunda henüz olumlu adım atamadı. Kadro dışı bırakılan 4 yabancısı Adem Ljajic, N’Sakala, Lens ve Douglas’ı da bir türlü gönderemedi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Vida ve Larin için önerilen rakamları kabul etmedi. İşte Beşiktaş'ın iç transferde tek umudu olan oyuncusu...

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için henüz yeni bir transfer yapılmadı fakat iç transferde de hareketlilik devam ediyor. 4 oyuncu ile yollar ayrılacak ve oyunculardan kulüp bulmaları istendi.

LARİN ÖNERİLEN ÜCRETİ KABUL ETMEDİ

Sezon sonu itibariyla 14 oyuncusunun sözleşmesi bitecek olan Beşiktaş'ta hem kalması istenen hem de ayrılması için çözüm aranan oyuncular yönetimin başını ağrıtıyor. Siyah-beyazlılarda Cyle Larin'e önerilen 1 milyon 750 bin Euro kabul görmezken, Kanadalı oyuncu, 3 yıllık yeni sözleşme karşılığında sezon başına 2.5 milyon Euro talep etti.

BAŞKAN ÇEBİ VİDA VE LARİN'E YÜKSEK RAKAM VERMEYİ İSTEMİYOR

2 milyon Euro isteyen Domagoj Vida da Beşiktaş yönetiminin kendisine teklif ettiği 1.5 milyon Euro yıllık ücreti geri çevirdi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, iki oyuncuya da daha yüksek bir rakam vermeyi düşünmüyor.

BEŞİKTAŞ'IN TEK UMUDU GÜVEN YALÇIN

Beşiktaş mukavelesini yenilemek istediği oyuncular arasından sadece Güven Yalçın'ın menajeriyle olumlu görüşme yaptı. Güvenl Yalçın bu sezon aldığı süreleri iyi değerlendirdi ve kritik galibiyetlerde asist ve golleriyle sahneye çıkmıştı.

LJAJİC 600 BİN EURO'DAN VAZGEÇTİ

Kadro dışı oyunculardan Adem Ljajic, sözleşme fesih görüşmelerinde 1.6 milyon Euro olan yarım sezonluk ücretinin 1 milyon Euro'luk kısmını talep etti.

N'Sakala, Lens ve Douglas ise kalan ücretlerinin tamamını istedi. N'Sakala'nın yarım sezonluk maaşı 300, Lens'in 900, Douglas'ın ise 400 bin Euro. Dört oyuncunun toplam maliyeti 2.6 milyon Euro. Şartlarda anlaşamayan Beşiktaş, bu futbolcuları elinden çıkaramadı. Söz konusu isimlerin yüksek maaşları nedeniyle kendilerine kulüp bulamadığı belirtildi.

KARTAL'A ALMAN EKOLÜ

Beşiktaş sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile sözleşme imzalarken, Almanya'dan sürpriz bir iddia geldi. Spox ve Goal internet siteleri, siyah-beyazlıların gelecek sezon için Almanya U19 Milli Takımı Teknik Direktörü Hannes Wolf ile görüştüğünü belirtti. Daha önce Hamburg, Stuttgart ve Bayer Leverkusen'de görev yapan 40 yaşındaki teknik adamın, genç oyuncularla çalışmasını göz önünde bulunduran Kartal'ın, yeni bir sistem kurmak için böyle bir girişimde bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca bir diğer Alman hoca Jens Keller ile de temas kurulduğu kaydedildi. Bilindiği gibi TFF yönetimi de Almanya U21 takımının teknik direktörü Kuntz'u, A Milli Takım patronluğuna getirmişti.

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Son dakika: Beşiktaş'ın iç transferdeki tek umudu! 4 isimle yollar ayrılıyor...
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