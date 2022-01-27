KARTAL'A ALMAN EKOLÜ

Beşiktaş sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile sözleşme imzalarken, Almanya'dan sürpriz bir iddia geldi. Spox ve Goal internet siteleri, siyah-beyazlıların gelecek sezon için Almanya U19 Milli Takımı Teknik Direktörü Hannes Wolf ile görüştüğünü belirtti. Daha önce Hamburg, Stuttgart ve Bayer Leverkusen'de görev yapan 40 yaşındaki teknik adamın, genç oyuncularla çalışmasını göz önünde bulunduran Kartal'ın, yeni bir sistem kurmak için böyle bir girişimde bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca bir diğer Alman hoca Jens Keller ile de temas kurulduğu kaydedildi. Bilindiği gibi TFF yönetimi de Almanya U21 takımının teknik direktörü Kuntz'u, A Milli Takım patronluğuna getirmişti.