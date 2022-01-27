Son dakika: Gedson Fernandes’ten Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım!

GEDSON FERNANDES'TEN G.SARAY TARAFTARINI HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Bir süredir oyuncu ve kulübü Benfica ile görüşme halinde olan Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde sona geldi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen ve Fatih Terim'in de takımda görmek istediği oyuncu olan Portekizli yıldız Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.