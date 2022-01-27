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Giriş Tarihi: 27.1.2022 14:52 Son Güncelleme: 27.1.2022 15:28

Son dakika: Gedson Fernandes'ten Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım!

Son dakika: Gedson Fernandes’ten Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım!

Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray'da gözler yapılacak transferlere çevrildi. Galatasaray'da golcü sıkıntısı için Bafetimbi Gomis ile görüştüklerini açıklayan Burak Elmas transfer müjdesini vermişti. Diğer yandan Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde büyük yol kat etti. İşte Gedson Fernandes'ten Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım...

Ligde küme düşma hattıyla arasındaki puan farkı 3'e düşen Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenec Torrent'in göreve gelmesinden sonra gözler şimdi de yapılacak transferlere çevrildi.

GEDSON FERNANDES'TEN G.SARAY TARAFTARINI HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Bir süredir oyuncu ve kulübü Benfica ile görüşme halinde olan Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde sona geldi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen ve Fatih Terim'in de takımda görmek istediği oyuncu olan Portekizli yıldız Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Instagram hikayesinden "GLTSRY" yazılı tişörtüyle fotoğraf paylaşan Portekizli yıldız daha sonra bu fotoğrafı kaldırdı. Fakat profilinde duran aslan emojisi de dikkatlerden kaçmadı.

G.SARAY'A KİRALIK GELEBİLMEK İÇİN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Gedson'un sarıkırmızılı kulübe dönmek için yaptığı fedakârlık ortaya çıktı. Portekizli yıldız, 8 milyon Euro bonservisi ödeyemeyen Galatasaray'a gelebilmek adına Benfica ile 2023'te bitecek sözleşmesini uzatmayı kabul etti. Cimbom da böylece Gedson'u 1.5 yıllığına kiralama fırsatını yakaladı.

BAŞKAN BURAK ELMAS'TAN TRANSFER MÜJDESİ

Galatasaray Başkanı transfer müjdesi vererek, Bafetimbi Gomis ile görüştüklerini açıkladı. Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi ve son görüşmeler yapılıyor.

Bir yandan tecrübeli oyuncuyla görüşen Galatasaray yönetimi, bir yandan da teknik direktör Domenec Torrent'e transferdeki son durum hakkında bilgi verdi.

Gomis'in alınmasına onay veren İspanyol çalıştırıcının, "Takımda tecrübeli ve liderlik yapacak isimlere çok ihtiyacımız var. Gomis bize iyi olur. Golcümüz yok" dediği öğrenildi. Torrent ayrıca Gomis'in gelmesi halinde Halil Dervişoğlu'nu 10 numara pozisyonunda oynatacağını söyledi.

GOMİS YARIM SEZON İÇİN 1.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Bu arada Galatasaraylı kurmayların 5 aylık sözleşme teklifinde bulunduğu Fransız yıldızın, 1 buçuk yıllık kontrat beklentisinde olduğu kaydedildi.

Gomis yarım sezon için 1.5 milyon Euro istedi. Galatasaray ise 800 bin Euro teklif etti. Taraflar arasındaki pazarlık sürerken golcü futbolcu son takımında yılda 5 milyon Euro kazanıyordu.

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Son dakika: Gedson Fernandes'ten Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım!
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