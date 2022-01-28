Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Liverpool, Porto'dan Luis Diaz'ı bitiriyor! 45 milyonluk dev transfer...
Giriş Tarihi: 28.1.2022 19:41 Son Güncelleme: 28.1.2022 20:05

Liverpool, Porto'dan Luis Diaz'ı bitiriyor! 45 milyonluk dev transfer...

Liverpool, Porto’dan Luis Diaz’ı bitiriyor! 45 milyonluk dev transfer...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, devre arasında ses getirecek bir transferi bitirmeye çok yakın. Dünya devi, Porto'dan Luis Diaz 45 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İngiltere Premier Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefi bulunan Liverpool, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Mohamed Salah ve Sadio Mane için alternatif arayan Jurgen Klopp, Porto'dan Luis Diaz'ı istedi.

Portekiz ekibiyle her konuda anlaşmaya varan Liverpool, transferi büyük ölçüde bitirdi.

The Athletic'in haberine göre İngiliz devi, Porto forması giyen Luis Diaz'ı 45 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya çok yakın.

Liverpool'un 25 yaşındaki Kolombiyalı için Porto'ya yaptığı teklifte 15 milyon euro'luk bonus maddesinin de olduğu belirtildi.

Bu sezon Portekiz Ligi'nde 18 maça çıkan Diaz, 14 gol attı ve asist yaptı.

Haberde Luis Diaz'ın Liverpool ile sözleşme imzalamasının ardından Divock Origi ve Takumi Minamino ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.

Minamino için Fransız ekibi Monaco'nun ilgisi bulunurken; Newcastle United ve Atalanta da Divock Origi'yi kadrosuna katmak istiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır SABAH’a konuştu: Suikast silahı Mogan Gölü’nde
İzmir'de rezalet! "Tık için kızların hayatlarını karartıyorlar!": Görüntüler 'pes' dedirtti
Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun 'BOT' oyunu: İmamoğlu'na destek atarken fena yakalandı
CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet skandalı ardı ardına istifa getirdi
Son dakika | Rusya Ukrayna krizinde yeni açıklama: Savaş çıkar mı?
İmamoğlu'nun balık sefasına tepkiler sürüyor! "Gündeminde İstanbul yok"
İstanbul’daki kar esaretini böyle atlattı: Camiye sığınan İsrailli haham gündeme oturdu!
Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge: O araçlar için harekete geçildi...
SON DAKİKA: Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in paylaşımı yürekleri sızlattı!
Yalnız Kurt dizisi bu akşam başladı! 15 Temmuz hain darbe girişiminin perde arkasını Yalnız Kurt aydınlatacak!
ARKADAŞINA GÖNDER
Liverpool, Porto'dan Luis Diaz'ı bitiriyor! 45 milyonluk dev transfer...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA