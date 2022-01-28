Liverpool, Porto’dan Luis Diaz’ı bitiriyor! 45 milyonluk dev transfer...

İngiltere Premier Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefi bulunan Liverpool, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Mohamed Salah ve Sadio Mane için alternatif arayan Jurgen Klopp, Porto'dan Luis Diaz'ı istedi.
The Athletic'in haberine göre İngiliz devi, Porto forması giyen Luis Diaz'ı 45 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya çok yakın.
Liverpool'un 25 yaşındaki Kolombiyalı için Porto'ya yaptığı teklifte 15 milyon euro'luk bonus maddesinin de olduğu belirtildi.
Bu sezon Portekiz Ligi'nde 18 maça çıkan Diaz, 14 gol attı ve asist yaptı.
Haberde Luis Diaz'ın Liverpool ile sözleşme imzalamasının ardından Divock Origi ve Takumi Minamino ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.
Minamino için Fransız ekibi Monaco'nun ilgisi bulunurken; Newcastle United ve Atalanta da Divock Origi'yi kadrosuna katmak istiyor.