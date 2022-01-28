Trabzonspor’dan 6 yeni transferine imza töreni! Ahmet Ağaoğlu: Bu sadece bir devre arası transferi değil...

PUCHACZ: BU ÖZEL YILI ŞAMPİYONLUKLA TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ

Tymoteusz Puchacz ise Trabzonspor'a geldiği andan itibaren herkesin kendisine çok yardımcı olduğunu ifade etti. Bu yılın, özel bir yıl olacağının farkında olduklarını belirten Puchacz, "Oyuncular olarak elimizden gelenin en iyisini saha içinde yaparak, bu özel yılı şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Bize her yer Trabzon." dedi.

Kerem Şen de çok heyecanlı ve mutlu olduğuna işaret ederek, "Benim buralara gelmemde emeği çok büyük olan Bursaspor Kulübü'ne teşekkür ederim. Kariyerimizin başlangıcında bize güvenip, yatırım yapan sizlere de teşekkür ederim. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk gelir. Ben de bu takımın bir parçası olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. İnşallah herkes için en hayırlısı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Taha Altıkardeş, büyük bir camiaya katıldığı için mutlu, gururlu ve heyecanlı olduğunu ifade ederek, Trabzonspor'un armasının ağırlığını ve büyüklüğünü bildiğini ve artık Trabzonspor için savaşacağını söyledi.

Enis Destan ise transferi için hem Altınorduspor hem de Trabzonspor'a teşekkür ederek, "Buraya geldiğim andan itibaren beni evlatları gibi gören şanlı taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu sene şampiyonluk payında en büyük emeği olanlardan birisi olmak istiyorum. İnşallah sezon sonu şanlı taraftarımızla şampiyonluğu kutlayacağız." diye konuştu.

Batuhan Kör, transfer sürecinde emeği olanlara teşekkür ederek, memleketinin takımında oynamaktan mutlu ve gururlu olduğunu ve elinden gelenin en iyisini yapacağını aktardı.

Konuşmaların ardından Ağaoğlu ile yeni transferler, sözleşmeleri imzaladı. İmza töreninin ardından futbolculardan Yusuf ve Puchacz 1461, diğer futbolcular da 61 yeni sezon forması satın aldı.