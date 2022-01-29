Kader Mangane: Galatasaray’a karşı oynarken çok zorlanıyorduk!

"BİR TÜRK TAKIMIYLA HAZIRLIK MAÇI YAPMAK İSTERDİK"

Kısa bir süre için Antalya'da olduklarını söyleyen Kader Mangane, "Çok kısa bir süre için buraya geldik. 4-5 gündür buradayız. Tabii ki Fransız kulüplerine burayı tavsiye ederim. Farklı bir kültür de var burada. Sezon başında olsaydı bir Türk takımıyla hazırlık maçı yapmak da isterdik ama hocanın isteği doğrultusunda bunu yapamıyoruz. Ama dilerim ki başka zaman oynarız" dedi. Eldeki imkanlardan dolayı çok memnun olduklarını ifade eden Mangane, "Tesisleri keşfetmeye geldiğimizde Match PR'ın sahibi Cenk ile tanıştık. Ekibi çok profesyonel. Bizimle sürekli ilgileniyorlar. İstediğimiz bir şey olduğunda ikinci kez söylememize gerek kalmıyor. Böyle devam etmelerini isteriz. Çünkü çok profesyonel bir ekiple çalışıyoruz" diye konuştu.