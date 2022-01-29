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Giriş Tarihi: 29.1.2022 13:10 Son Güncelleme: 29.1.2022 13:10

Kader Mangane: Galatasaray'a karşı oynarken çok zorlanıyorduk!

İHA
Kader Mangane: Galatasaray’a karşı oynarken çok zorlanıyorduk!

Antalya’da kamp yapan Strasbourg’un Sportif Direktörü Kader Mangane, Fransız ekiplerine kamp için Antalya’yı tavsiye edebileceğini söyledi. Mangane, Türkiye’de oynadığı dönemde en çok Galatasaray’a karşı zorlandıklarını söyledi.

Antalya'da ilk kamp yapan Ligue 1 takımı olma özelliği taşıyan Strasbourg'un daha önce Türkiye'de Kayseri Erciyesspor forması da giyen Sportif Direktörü Kader Mangane, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Kendisinin daha önce Türkiye'de forma giymesinin, Stresbourg'un kampı Antalya'da yapmasında etkili olduğunu söyleyen Mangane, "Kayseri Erciyesspor'da oynadığım için buradaki kondisyon yükleme şansını, imkanları ve tesisleri iyi biliyordum. Antalya seçeneği de bunun üzerinden gerçekleşti. Buraya geldiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"BİR TÜRK TAKIMIYLA HAZIRLIK MAÇI YAPMAK İSTERDİK"

Kısa bir süre için Antalya'da olduklarını söyleyen Kader Mangane, "Çok kısa bir süre için buraya geldik. 4-5 gündür buradayız. Tabii ki Fransız kulüplerine burayı tavsiye ederim. Farklı bir kültür de var burada. Sezon başında olsaydı bir Türk takımıyla hazırlık maçı yapmak da isterdik ama hocanın isteği doğrultusunda bunu yapamıyoruz. Ama dilerim ki başka zaman oynarız" dedi. Eldeki imkanlardan dolayı çok memnun olduklarını ifade eden Mangane, "Tesisleri keşfetmeye geldiğimizde Match PR'ın sahibi Cenk ile tanıştık. Ekibi çok profesyonel. Bizimle sürekli ilgileniyorlar. İstediğimiz bir şey olduğunda ikinci kez söylememize gerek kalmıyor. Böyle devam etmelerini isteriz. Çünkü çok profesyonel bir ekiple çalışıyoruz" diye konuştu.

"DROGBA VE SNEİDER'E KARŞI OYNAMAK ZORDU"

Formasını giydiği Kayseri Erciyesspor'un kapanmasının kendisini çok üzdüğünü ifade eden Kader Mangane, "Öğrendim ve çok üzüldüm bunu duyduğumda. Başkanla çok iyi bir iletişimimiz vardı. Taraftarlar için ve kulüp için tekrar profesyonel olmalarını isterim" dedi. Son olarak Türkiye'de oynadığı dönemde birçok anısı olduğunu ifade eden Mangane, hangi futbolcuya karşı zorlandığı sorusuna ise "Hangi oyuncuya karşı zorlandığımı direkt olarak söyleyemem ama Galatasaray gibi büyük bir takıma karşı oynarken çok zorlanıyorduk. Drogba ve Sneijder gibi oyunculara karşı oynarken çok zorlanıyorduk" yanıtını verdi.

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Kader Mangane: Galatasaray'a karşı oynarken çok zorlanıyorduk!
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