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Giriş Tarihi: 31.1.2022 00:52 Son Güncelleme: 31.1.2022 00:52

Federer ve Djokovic'ten şampiyon Nadal'a tebrik mesajı!

AA
Federer ve Djokovic’ten şampiyon Nadal’a tebrik mesajı!

Avustralya Açık'ta elde ettiği kupayla Roger Federer ve Novak Djokovic'i geçerek tek erkeklerde en çok grand slam zaferi yaşayan tenisçi unvanını elde eden İspanyol Rafael Nadal'a, rakiplerinden tebrik mesajları geldi.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından Nadal'ı kutlayan İsviçreli Federer, "Harika bir maçtı! Dostum ve ezeli rakibim Nadal, 21 grand slam kazanan tek erkek tenisçi olmanı gönülden kutluyorum. Birkaç ay önce koltuk değnekleriyle birbirimizle şakalaşıyorduk. İnanılmazsın. Harika bir şampiyonu asla hafife almayın. Senin inanılmaz etik anlayışın, kendini adaman ve mücadele ruhun, bana ve birçok kişiye örnek oluyor. Teniste, seninle aynı dönemde mücadele etmekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından Nadal'ı kutlayan dünya 1 numarası Sırp Djokovic ise "Bu yıl Avustralya Açık'ta harika maçlar oldu ve finaller inanılmazdı. 21. grand slam zaferi... Harika bir başarı. Nadal, o etkileyici mücadele ruhunu, her zaman kazanmak için ortaya koyuyor. Tebrikler." mesajını yazdı.

40 yaşındaki Federer devam eden sakatlığı, 34 yaşındaki Djokovic ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı reddetmesinin ardından Avustralya'dan sınır dışı edilmesi nedeniyle turnuvaya katılamamıştı.

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Federer ve Djokovic'ten şampiyon Nadal'a tebrik mesajı!
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