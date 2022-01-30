Federer ve Djokovic’ten şampiyon Nadal’a tebrik mesajı!

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından Nadal'ı kutlayan İsviçreli Federer, "Harika bir maçtı! Dostum ve ezeli rakibim Nadal, 21 grand slam kazanan tek erkek tenisçi olmanı gönülden kutluyorum. Birkaç ay önce koltuk değnekleriyle birbirimizle şakalaşıyorduk. İnanılmazsın. Harika bir şampiyonu asla hafife almayın. Senin inanılmaz etik anlayışın, kendini adaman ve mücadele ruhun, bana ve birçok kişiye örnek oluyor. Teniste, seninle aynı dönemde mücadele etmekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.