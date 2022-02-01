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Giriş Tarihi: 1.2.2022 13:02 Son Güncelleme: 1.2.2022 13:19

Eyüpspor Galatasaray'dan Sekidika'yı transfer etti

AA
Eyüpspor Galatasaray’dan Sekidika’yı transfer etti

Galatasaray'ın Nijeryalı kanat oyuncusu Jesse Sekidika, sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a kiralandı. Sekidika, sezonun ilk yarısında Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven takımında kiralık olarak forma giymişti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Jesse Tamunobaraboye Sekidika'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşleri aktarılan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Sekidika, sezon başından beri istediğimiz bir futbolcuydu. Eyüpspor'a çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Bu transferde kolaylık sağlayan Galatasaray Başkanı Sayın Burak Elmas'a teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Sekidika, sezonun ilk yarısında Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven takımında kiralık olarak forma giymişti.

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Eyüpspor Galatasaray'dan Sekidika'yı transfer etti
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