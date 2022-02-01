Gaston Campi'den Abdülkadir Ömür'e büyük övgü! "Messi'ye benzetiyorum"

FIFA'nın milli maçlar nedeniyle verdiği arayı takımıyla beraber Antalya Belek'te geçiren Campi, Malatya'da çok iyi karşılandığını söyledi. Gaston Campi, "Şimdi ligin ikinci yarısına hazırlanıyoruz. Yeni gelen başka arkadaşlarım da var. Onlarla beraber iyi bir grup oluşturduk. Bizim için çok zorlu geçecek ama başaracağımıza inanıyorum" dedi.



"SUMUDİCA, TAKIMIN BANA İHTİYACI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Teknik direktör Marius Sumudica'nın takıma transfer olmadan önce kendisiyle iletişime geçtiğine dikkat çeken Campi, "Beni tanıdığını ve takımın bana ihtiyacı olduğunu söyledi. Ortak hedeflerimiz buluşup bir araya geldi. O da ben de başarılı olmak isteyen kişileriz. Bunun için buraya geldim" diye konuştu.





"TAKIMIN LİGDE KALMASI İÇİN İNANÇ VE HEYECANIMIZ VAR"

Ligde bulundukları konumun farkında olduklarını dile getiren Gaston Campi, takımın ligde kalması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Campi, "Antalya'ya geldik antrenmanlarımızı yapıyoruz. Sert ve tempolu antrenmanlar yapıyoruz. Takımın ligde kalması için elimizden geleni yapacağız. Bunun için inancımız ve heyecanımız var" dedi.