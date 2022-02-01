İrfan Buz’dan Marius Sumudica’ya şok sözler! Amatör müsün sen!

"OKAN BURUK VE BÜLENT KORKMAZ, TORRENT'İN ALTINDA MI OLACAKTI"

Galatasaray'ın ligde içinde bulunduğu kötü durumun sebeplerini anlatarak sözlerine başlayan İrfan Buz, "Baktığınızda 23. hafta oynanmış ve kaç puan fark var arada. Bu bilmiyorum son yıllarda ne zaman oldu. Trabzonspor'un bu kadar önde gitmesi şunu gösteriyor; doğru bir kadro yapılanmasıyla birlikte istikrar yakalandı. Galatasaray'ın zirveyle arasında 27 puan var. Özellikle Fatih hoca ile ilgili şunu hatırlatmak istiyorum; ben Yeni Malatyaspor'da görev alırken ligde kaldıktan sonra oynanan son müsabakayı Galatasaray ile oynadık, Beşiktaş da Göztepe'deydi. Eğer Galatasaray 2 gol fazla atmış olsaydı Malatya'ya şampiyon olacaklardı. Bunu unutmamak gerekiyor. Beşiktaş arayı açmıştı, yakalayıp gol averajıyla şampiyonluğu kaçırdılar. Şimdi bir yapılanmaya girildi, belli bir plan düzeninde gidildi. En azından Fatih Terim hocayla sezon sonuna kadar devam edilmesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Sonra Torrent gibi yabancı bir hocayı getiriyorsunuz. Bana göre futbolcularda, yönetimde enerjinin böyle düşük olduğu bir yerde camiayı çok daha iyi tanıyan, o anki durumda enerji yükseltebilen, camianın içinden bir teknik adamın seçilmesi daha doğru olurdu. Örnek vereyim; Okan Buruk, Bülent Korkmaz gibi isimler. Çünkü burada 3 kupayı alan Hamza Hamzaoğlu gibi bir örnek vardı. Yabancı bir teknik adam geliyor ve 3'te 0 yaptı. Enerjiniz gittikçe daha da düşüyor. Demek ki burada seçen merciler doğru bir tercih kullanmadı. Okan Buruk ve Bülent Korkmaz, Torrent'in altında mı olacaktı? Torrent'de neyin ekstrası var" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZDE DAHA SPORTİF DİREKTÖR KAVRAMI OTURMADI"

Türkiye'de sportif direktörlüğün doğru şekilde yürütülmediğine de dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Teknik adamı getiriyorsunuz, arkasından sportif direktörü getiriyorsunuz. Sportif direktör sizin bütün planlamanızı yapacaksa karar verilen zamanda onun da orada olması gerekiyor. Avrupa'da teknik adamı sportif direktör seçer. Burada yapılanmada bir sıkıntı var. Bunu sezon başında yapacaksınız. Bizim ülkemizde daha sportif direktör kavramı oturmadı. Fenerbahçe'ye Comolli gelmişti. 'Biz 100 tane futbolcuyla görüştük' demişti. 100 tane futbolcu içerisinden bunları seçtiysen o zaman karnen ortada. Ben karşı değilim doğru bir sportif direktöre. Sadece doğru zamanda doğru isimler gerekli" şeklinde konuştu.