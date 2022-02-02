Son dakika: Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes transferini açıkladı! Galatasaray’a gönderme...

Çaykur Rizespor Benfica'nın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Fernandes, Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun da yer aldığı özel uçakta kendini yeşil mavili renklere bağlayan imzayı attı.
Rizespor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Çaykur Rizespor'umuz Portekiz ekibi Benfica'dan Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. Fernandes, Başkan Yardımcımız Selim Selimoğlu ile Barcelona Havalimanı'nda kendisini yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı."
GALATASARAY'A GÖNDERMELİ PAYLAŞIM
Çaykur Rizespor, sosyal medya hesabından Gedson Fernandes için bir video paylaştı. Oyuncunun transferini tanıtan Rizespor, bu paylaşımda Galatasaray'a göndermede bulundu.
Hoş Geldin Gedson Fernandes :)) pic.twitter.com/dxnn3wlP87— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 2, 2022