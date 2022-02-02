Son dakika: Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes transferini açıkladı! Galatasaray’a gönderme...

Rizespor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Çaykur Rizespor'umuz Portekiz ekibi Benfica'dan Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. Fernandes, Başkan Yardımcımız Selim Selimoğlu ile Barcelona Havalimanı'nda kendisini yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı."