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Giriş Tarihi: 2.2.2022 20:06 Son Güncelleme: 2.2.2022 20:13

Son dakika: Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes transferini açıkladı! Galatasaray'a gönderme...

Son dakika: Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes transferini açıkladı! Galatasaray’a gönderme...

Son dakika haberi... Transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Gedson Fernandes, kiralık olarak Çaykur Rizespor'a imza attı. Portekizli orta saha oyuncusu, bu sezonu Rizespor'da geçirdikten sonra Beşiktaş'ın sözleşmeli oyuncusu olacak. Karadeniz ekibi, Gedson Fernandes transferini tanıttığı videoda Galatasaray'a göndermede bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Çaykur Rizespor Benfica'nın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig'in düşme potasında ki Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, bir süredir transfer gündemine aldığı Gedson Fernandes transferini bitirdi. Rizespor, Portekiz ekibi Benfica ile anlaşarak Fernandes'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Fernandes, Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun da yer aldığı özel uçakta kendini yeşil mavili renklere bağlayan imzayı attı.

Rizespor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Çaykur Rizespor'umuz Portekiz ekibi Benfica'dan Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. Fernandes, Başkan Yardımcımız Selim Selimoğlu ile Barcelona Havalimanı'nda kendisini yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı."

GALATASARAY'A GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Çaykur Rizespor, sosyal medya hesabından Gedson Fernandes için bir video paylaştı. Oyuncunun transferini tanıtan Rizespor, bu paylaşımda Galatasaray'a göndermede bulundu.

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Son dakika: Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes transferini açıkladı! Galatasaray'a gönderme...
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