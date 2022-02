Söz Beşiktaş’ın 6 yıldız adayı Emre Bilgin, Emirhan Delibaş, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Göktuğ Baytekin ve Necati Bilgiç’ta

GÖKTUĞ BAYTEKİN: KAMPTAKİ 3 KALECİ DE ALTYAPIDAN ÇIKTI

Takım arkadaşları gibi kampın kendisi için de çok iyi geçtiğini söyleyen 17 yaşındaki file bekçisi Göktuğ Baytekin, "Kamp benim açımdan çok güzel geçiyor. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kampta 3 kaleciyiz ve üçümüz de altyapıdan çıkma isimleriz. Bu durum da bir kulüp için çok güzel bir şey. Kamp ortamı çok güzel geçiyor. Abilerimiz yardımcı oluyor, hata yaptığımız zaman bize destek çıkıyorlar. Biz de antrenmanlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Beşiktaş'ın kaleci konusundaki düşüncesi iyi bir avantaj olacaktır. Forma sıram gelirse ben de sahada elimden gelenin en iyisini yaparım. Aslında her genç oyuncu gibi benim de Avrupa hayalim var ama öncelikli hedefim Beşiktaş A takımının kalesine geçmek" dedi.

Örnek aldığı ismin Barcelona file bekçisi Ter Stegen olduğunu da söyleyen Göktuğ, "Onun kaledeki sakinliği ve geriden oyun kurmasını çok beğeniyorum. Çok sakin ve iki ayağını da çok iyi kullanıyor. Takımdaki isimlere baktığımızda Ersin abinin olumlu yaptığı her şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Emre Bilgin benimle aynı yaşta olmasına karşın benden daha uzun süredir A takımda ve onun da öğrendiği şeyleri öğrenmeye çalışıyorum. Kötü yanlarımı da nasıl daha iyi hale getirebilirim diye bakıyorum. Mert abi sakatlanmadan önce ben A takımda ara sıra idmanlara çıkıyordum. Çıktığım antrenmanlarda da Mert abi, yaptığımız yanlışların doğrularını bize gösteriyordu. Kendi tecrübelerini de bize aktarıyordu" diye konuştu.

"HER ZAMAN A TAKIMIN HAYALİNİ KURDUM"

Beşiktaş'ın projesinin Türk futboluna etki edeceğini ve ekonomik olarak da önemli bir adım olduğunu ifade eden genç file bekçisi, Beşiktaş taraftarına da mesaj gönderdi. Bu kulübe çok küçük yaşta adım attığını söyleyen Göktuğ, "Beşiktaş benim çocukluğum. Ben 12 yaşında Beşiktaş'a adım attım. Benim evim Beylikdüzü'ndeydi ve ben her gün okuldan çıkıp Beylikdüzü'nden Fulya'ya gidip akşam da antrenmandan eve dönüyordum. Bunu her gün yaptım. Hafta sonları da dahildi bu duruma ama hiç şikayetçi olmadım. İnandım, istedim ve A takım forması giymenin hayalini kurdum. Taraftarlarımız özkaynaktan çıkan oyunculara sabretsinler. Oyunculara fırsat gelince zaten herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Biz de bunu yapmak için uğraşacağız" diyerek sözlerini tamamladı.