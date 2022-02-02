Söz Beşiktaş’ın 6 yıldız adayı Emre Bilgin, Emirhan Delibaş, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Göktuğ Baytekin ve Necati Bilgiç’ta

EMRE BİLGİN: ÖNDER HOCANIN A TAKIMDA OLMASI BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS

Kamp çalışmalarının genç oyuncular için çok verimli geçtiğini ifade ederek sözlerine başlayan 17 yaşındaki file bekçisi Emre Bilgin, "Kamp organizasyonları bizim gibi genç oyuncular için oldukça verimli geçiyor. Bu kamp bizim kuvvetlenmemiz için yapıldı. Burada kondisyon ve kuvvet antrenmanları çok verimli geçti. Bunun dışında basketbol, fitness gibi ekstra çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. Çok keyifli geçti Antalya kampı. Önder hoca bizim U19 hocamızdı. Çeşitli deplasmanlara gittik kendisiyle. En son Youth League'de Sporting Lizbon'a karşı kazanmıştık. Çok duygusal bir maçtı. Sporting'i yendikten sonra soyunma odası tıklım tıklımdı. Herkes şarkı söyledi. Önder hocayı da ortaya alıp tezahürat yapmıştık ve bayağı eğlenmiştik. Önder hoca da duygusal bir insan, onun için de güzel bir anı olmuştu. Şimdi A takımda olması bizim için büyük şans. Her birimizi tanıyor ve oyun yapımızı, yeteneklerimizi biliyor. Bu yüzden de A takıma bizi çok iyi hazırlıyor. Çok iyi bir hoca" ifadelerini kullandı.

"BUFFON'U ÖRNEK ALIYORUM"

İtalyan kaleci Buffon'u örnek aldığını ve başarılı file bekçisi gibi iyi bir kariyer sahibi olmayı hedeflediğini söyleyen Emre Bilgin, "Küçüklüğümden beri Buffon'u izliyorum. Maçları kurtarışları, maçlardan sonraki tavrı beni çok etkilemişti. Her gün çocukluğumda onun hayat hikayesini okuyup 'İnşallah ben de onun gibi olup A takımda ilerleyip iyi bir kaleci olurum' diye düşünüyordum" dedi.

Beşiktaş'ın altyapıya yönelmesiyle ilgili de konuşan genç eldiven, "Tabii ki böyle bir projenin, böyle bir seneye gelmesinden dolayı çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Erkenden A takım seviyesine atılıp bu tecrübeyi yaşamak, takım sorun içindeyken neler yaşıyor, bunların hepsini görmek bize tecrübe katıyor. Bunun gibi kamplara katılmak, bizim gibi vücudun tam ergenlik aşamasındayken oturması, bizim için büyük şans. Türk futbolu adına da önemli. Bu projeyle çok futbolcu çıkar" diye konuştu.

"KİMSE BANA PAS ATMAYINCA KALECİ OLDUM"

Beşiktaş'ın kapısından 10 yaşında girdiğini söyleyen Emre, "Benim için Beşiktaş çocukluğumdur. 10 yaşına kadar farklı kulüplerde oynadım ama çocukluğum Beşiktaş'la geçmiştir. Taraftarlarımız sabırlı olsunlar. Gençlerin ön plana çıkması için sabra ihtiyacımız var. Bize inansınlar" dedi.

Son olarak kaleye geçme hikayesini de anlatan Emre, "Ben futbola başladığımda 8 yaşındaydım. Hatta orta saha olarak okul takımında başladım. Bir gün maça gittim, orta sahada başladım. Öne gidiyorum bana pas atan yok, geriye gidiyorum bana pas atan yok. Orta sahayım ben ya, ben topla buluşmak zorundayım. Pas atmadılar bana, ben de sinirlendim. Madem bana pas atmıyorlar, bari top bana gelsin dedim ve kaleye geçtim. Kalede bayağı0 atlıyorum, top çıkarıyorum. 2-3 tane de penaltı kurtarınca orada dikkat çektim. O zaman bayağı penaltı oluyordu maçlarda. Küçük yaşta kimse birbirine pas atmazdı. Sonra Bayrampaşa'nın hocası gördü ve aldı beni kulübe. Bizim memleketimiz Trabzon ve o nedenle de forma numaram 61" diye konuştu. Emre'nin kaleye geçme hikayesi takım arkadaşlarını güldürdü.