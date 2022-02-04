Son dakika: Galatasaray’da bir ayrılık daha! Aytaç Kara’nın yeni takımı belli oldu...

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aytaç Kara, bu sezon sarı-kırmızılı formayla beklentileri karşılayamamıştı. Aytaç Kara, sezon sonuna dek İzmir ekibi Göztepe'ye kiralandı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."
Galatasaray formasıyla 12 maçta forma şansı bulan Aytaç Kara, bu karşılaşmalarda gol katkısı üretemedi.
28 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı kulübe şu sözlerle veda etmişti:
"Daha güçlü dönebilmek için formasını onurla taşıdığım Galatasaray Kulübü'ne kısa süreli de olsa veda ediyorum. Her zaman sahada elimden geleni fazlasını yapmanın huzuru ile birlikte doğru zamanda büyük başarılara imza atabileceğimden emin olarak ayrılıyorum. Her şey için teşekkürler"