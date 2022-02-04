Son dakika: Galatasaray’da bir ayrılık daha! Aytaç Kara’nın yeni takımı belli oldu...

28 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı kulübe şu sözlerle veda etmişti:

"Daha güçlü dönebilmek için formasını onurla taşıdığım Galatasaray Kulübü'ne kısa süreli de olsa veda ediyorum. Her zaman sahada elimden geleni fazlasını yapmanın huzuru ile birlikte doğru zamanda büyük başarılara imza atabileceğimden emin olarak ayrılıyorum. Her şey için teşekkürler"