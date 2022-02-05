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Giriş Tarihi: 5.2.2022 16:11 Son Güncelleme: 5.2.2022 16:16

İstanbul'da zorlu maç! Karagümrük'ün konuğu Yeni Malatyaspor

İstanbul’da zorlu maç! Karagümrük’ün konuğu Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayan zorlu müsabakayı Ali Palabıyık yönetiyor. Ligin geride kalan diliminde İstanbul ekibi 20 puan toplarken, son sırada yer alan Yeni Malatyaspor'un ise 16 puanı bulunuyor.

Süper Lig'de 24. haftanın heyecanı devam ediyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. İstanbul'da müsabakada deneyimli hakem Ali Palabıyık düdük çalıyor.

Ligin geride kalan 23 haftalık bölümünde Karagümrük 30 puan topladı. Yeni Malatyaspor ise 16 puanla son sırada yer alıyor.

İLK 11'LER...

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Luckassen, Caner, Emre Mor, Toure, Biglia, Bistrovic, Ahmed Musa, Borini.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Campi, Mustafa, Aabid, Sadık, Mehdi, Azubuike, Donsah, Mounir, Hafez, Dicko.

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KARAGÜMRÜK 0-0 MALATYASPOR

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İstanbul'da zorlu maç! Karagümrük'ün konuğu Yeni Malatyaspor
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