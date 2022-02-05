İstanbul’da zorlu maç! Karagümrük’ün konuğu Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de 24. haftanın heyecanı devam ediyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. İstanbul'da müsabakada deneyimli hakem Ali Palabıyık düdük çalıyor.
Ligin geride kalan 23 haftalık bölümünde Karagümrük 30 puan topladı. Yeni Malatyaspor ise 16 puanla son sırada yer alıyor.
İLK 11'LER...
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Luckassen, Caner, Emre Mor, Toure, Biglia, Bistrovic, Ahmed Musa, Borini.
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Campi, Mustafa, Aabid, Sadık, Mehdi, Azubuike, Donsah, Mounir, Hafez, Dicko.
CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN...
KARAGÜMRÜK 0-0 MALATYASPOR