Domenec Torrent'ten beraberlik yorumu! "Ben de acı çekiyorum..."

"ERİCK HİÇ ŞÜPHEM OLMAYAN BİR OYUNCU"

Orta sahaya takviye konusunda gelen bir soruya ise 59 yaşındaki teknik adam, şu anda bazı yabancı oyuncuların kullanılabilir durumda olmadığını, yeni transfer Erick Pulgar'ın bu konuda etkili bir oyuncu olduğunu söyledi. Torrent, "Erick bize çok yardımcı olacak. Çok uzun bir yoldan geldi. Orada sakatlık da geçirdi ufak da olsa. Sakatlık durumu iyi. Hiç şüphem olmayan bir oyuncu. Oyunun içinde sana bir duraklama süresi tanıyan ve kontrol eden bir oyuncu" dedi.