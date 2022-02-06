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Giriş Tarihi: 6.2.2022 16:36

Orkun Kökçü gol attı Feyenoord farklı kazandı

AA
Orkun Kökçü gol attı Feyenoord farklı kazandı

Hollanda Ligi'nde milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün forma giydiği Feyenoord, Sparta Rotterdam'ı 4 golle geçti. Orkun Kökçü, 4. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde milli oyuncu Orkun Kökçü'nün forma giydiği Feyenoord, Sparta Rotterdam'ı 4-0 yendi.

Eredivisie'nin 21. haftasında Sparta Rotterdam'ı ağırlayan Feyenoord, 4. dakikada Orkun Kökçü, 11. dakikada Alireza Jahanbakhsh, 50 ve 70. dakikalarda Guus Til'in attığı gollerle galip geldi.

Mücadelede 90 dakika sahada kalan 21 yaşındaki milli futbolcu, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Lig üçüncüsü Feyenoord, 45 puana ulaşarak ikinci sırada bulunan PSV ile arasındaki farkı bir puana indirdi.

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Orkun Kökçü gol attı Feyenoord farklı kazandı
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