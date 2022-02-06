Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de Çaykur Rizespor'un konuğu Adana Demirspor! -CANLI-
Giriş Tarihi: 6.2.2022 15:35 Son Güncelleme: 6.2.2022 15:37

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'un konuğu Adana Demirspor! -CANLI-

Süper Lig’de Çaykur Rizespor’un konuğu Adana Demirspor! -CANLI-

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı devam ediyor. Gedson Fernandes'i kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna katan Çaykur Rizespor evinde ligin formda takımlarından Adana Demirspor'u ağırlıyor. Zorlu maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Sezon sonuna kadar Gedson Fernandes'i kadrosuna katan Çaykur Rizespor bu maçı kazanmak ve galibiyet serisi yakalamak istiyor. Diğer yandan Adana Demirspor ise 5-0'lık Karagümrük galibiyeti sonrası bu maçı kazanmak ve galibiyet serisi elde etmek istiyor.

İKİ TAKIMIN 11'İ

Çaykur Rizespor: Zafer, Gökhan Gönül, Holmen, Selim, Cemali, Fabricio, Sabo, Boldrin, Alper, Deniz, Pohjanpalo.

Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Tayyip, Simon Deli, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli.

"GEDSON'A SÜRE VEREBİLİRİZ"

Hamza Hamzaoğlu: "Gedson iki gün idmana çıktı. Bugün dışarıdan görmesini istiyorum. Belki ikinci devre süre verebiliriz. Kendisi zaten hazır. İdmanlarını yapıp gelmiş"

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Adana Demirspor'u konuk ettiği 10 resmi maçın sadece birini kaybeden Çaykur Rizespor (7G 2B), tek mağlubiyetini Ocak 2013'te 1. Lig'de aldı (1-2).

Çaykur Rizespor ile oynadığı son beş resmi maçın sadece birini kazanabilen Adana Demirspor (1B 3M), tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısındaki Süper Lig karşılaşmasında aldı (3-1).

Evinde oynadığı son sekiz Süper Lig maçının birini kaybeden Çaykur Rizespor (6G 1B), tek mağlubiyetini gol atamadığı tek karşılaşmada Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup olarak aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Savcılık harekete geçti! Başkan Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımlara soruşturma başlatıldı
İBB Sözcüsü Murat Ongun'un lüks kayak tatiliyle ilgili yeni detaylar: Geceliği 50 bin TL...
Bedava elektrik mahkemelik oldu
Başkan Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalandığını öğrenen Derya Büyükuncu'dan insanlık dışı paylaşım
Son dakika | Bahçeli'den önemli açıklamalar: Başarmanın haricinde bir seçeneğimiz yok
Dünya liderlerinden Başkan Erdoğan’a peş peşe geçmiş olsun mesajları geliyor
Siyasilerden gelen geçmiş olsun mesajlarına Başkan Erdoğan'dan teşekkür!
Murat Kartal Beylikdüzü’nde infaz edilmişti! Kelepçeyle canlı canlı gömdüler
Rusya Ukrayna krizinde ABD'den savaş senaryosu: İki günde düşer, 50 bin kişi ölür...
CHP'li Mudanya Belediye'si şaşırtmadı! 7.5 yılda ilk etabını anca bitirdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de Çaykur Rizespor'un konuğu Adana Demirspor! -CANLI-
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA