Süper Lig’de Çaykur Rizespor’un konuğu Adana Demirspor! -CANLI

Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Sezon sonuna kadar Gedson Fernandes'i kadrosuna katan Çaykur Rizespor bu maçı kazanmak ve galibiyet serisi yakalamak istiyor. Diğer yandan Adana Demirspor ise 5-0'lık Karagümrük galibiyeti sonrası bu maçı kazanmak ve galibiyet serisi elde etmek istiyor.

İKİ TAKIMIN 11'İ

Çaykur Rizespor: Zafer, Gökhan Gönül, Holmen, Selim, Cemali, Fabricio, Sabo, Boldrin, Alper, Deniz, Pohjanpalo.

Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Tayyip, Simon Deli, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli.

"GEDSON'A SÜRE VEREBİLİRİZ"

Hamza Hamzaoğlu: "Gedson iki gün idmana çıktı. Bugün dışarıdan görmesini istiyorum. Belki ikinci devre süre verebiliriz. Kendisi zaten hazır. İdmanlarını yapıp gelmiş"

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Adana Demirspor'u konuk ettiği 10 resmi maçın sadece birini kaybeden Çaykur Rizespor (7G 2B), tek mağlubiyetini Ocak 2013'te 1. Lig'de aldı (1-2).

Çaykur Rizespor ile oynadığı son beş resmi maçın sadece birini kazanabilen Adana Demirspor (1B 3M), tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısındaki Süper Lig karşılaşmasında aldı (3-1).

Evinde oynadığı son sekiz Süper Lig maçının birini kaybeden Çaykur Rizespor (6G 1B), tek mağlubiyetini gol atamadığı tek karşılaşmada Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup olarak aldı.