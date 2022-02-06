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Giriş Tarihi: 6.2.2022 23:18 Son Güncelleme: 6.2.2022 23:18

Trabzonspor'un yeni transferi Emrehan Gedikli, şehre geldi

AA
Trabzonspor’un yeni transferi Emrehan Gedikli, şehre geldi

Trabzonspor, transferi için prensipte anlaşmaya vardığı Bayer Leverkusen oyuncusu Emrehan Gedikli'yi Trabzon'a getirdi.

Emrehan Gedikli, Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Herkes biliyor, ben Trabzonluyum. Şimdiki duygularımı anlatamam, çok mutluyum, çokta heyecanlıyım." dedi.

18 yaşındaki forvet, kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya teşekkür ederek, "Bana çok güvendiler. Hedefim Trabzonsporla inşallah Avrupa'da ses getirip, ülkemizi temsil etmek. Herkesin ayağına sağlık. Geldiğiniz için teşekkür ederim." diye konuştu.

Genç futbolcuyu havalimanında akrabaları ve taraftarlar karşıladı.

Bordo-mavili takımın, Emrehan Gedikli ile sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Trabzonspor'un yeni transferi Emrehan Gedikli, şehre geldi
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