Mısır ve Senegalli öğrenciler Afrika Kupası finalini birlikte izledi!

Senegal ile Mısır'ın karşı karşıya geldiği ve penaltı atışları sonucu Senegal'in futbol tarihinde ilk kez Afrika Uluslar Kupası şampiyonu olduğu final maçı Karabük Üniversitesi'nde büyük bir coşkuyla karşılandı. Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda canlı yayınlanan maçı Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Senegalli ve Mısırlı öğrencilerle birlikte coşkuyla izledi.

Afrika Futbol Federasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ve Mısır karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz yıl korona virüs pandemisi nedeniyle oynanamayan turnuva bu yıl Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlendi.

Karabük Üniversitesi'nde Senegal ve Mısır'ın final mücadelesi büyük bir heyecanla takip edildi. Üniversitenin 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda pandemi sonrasında futbola yönelik ilk etkinlikte canlı olarak yayınlanan maçı Karabük Üniversitesi Rektörü, Senegalli ve Mısırlı öğrencilerle birlikte izledi. Senegal'den belgesel çekimi için gelen Senegal devlet kanalı RTS'nin çekim ekibi ile Dakar Yunus Emre Enstitüsü temsilcileri de final heyecanına ortak oldu.