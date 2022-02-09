Fenerbahçe kupada da umduğunu bulamadı!

BERISHA TEPKİLERİN ODAĞINDA

Fenerbahçe'de Mergim Berisha, tepkilerin odağında yer aldı. Kayserispor maçında yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Berisha, müsait bir pozisyonda topa çok kötü vurunca, taraftarlar golcü ismi protesto etti. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar başkan Ali Koç aleyhine de tezahüratlarda bulunarak istifaya davet ettiler.







MERT HAKAN YANDAŞ, FERDİ VE KİM'İN MÜCADELESİ BOŞA GİTTİ

Öte yandan karşılaşma boyunca üst düzey mücadele eden isimler maç sonunda çok üzgündü. Takımın direncini yükseltmeye çalışan, koşan, mücadale eden isimlerden Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Kim, son saniyede gelen golle yıkıldılar. Maç içerisinde bir çok pozisyonda takım arkadaşlarına kızan Kim, hakeme aşırı itirazı sonrası sarı kart görerek öfkesinin kurbanı oldu.