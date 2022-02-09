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Giriş Tarihi: 9.2.2022 09:29 Son Güncelleme: 9.2.2022 09:33

Loic Remy, Adana Demirspor'da! Çaykur Rizespor, Papiss Cisse'yi aldı

AA
Loic Remy, Adana Demirspor’da! Çaykur Rizespor, Papiss Cisse’yi aldı

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Loic Remy'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Çaykur Rizespor ise forvet hattını daha önce Alanyaspor ve Fenerbahçe forrmaları giyen Papiss Cisse ile güçlendirdi.

Adana Demirspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Daha önce Nice, Marsilya, Chelsea, Newcastle United, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe, Lille ve Çaykur Rizespor formalarını giymiş tecrübeli futbolcu Loic Remy ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Oyuncumuza mavi-lacivertli formamız altında başarılar dileriz" denildi.

PAPISS CISSE YENİDEN SÜPER LİG'DE
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Papiss Cisse ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, transferin son gününde yürütülen çalışmalar sonucu tecrübeli santrforun kadroya katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul'da Kulüp Başkan Yardımcısı Selim Selimoğlu ile bir araya gelen yıldız futbolcu, kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına Çaykur Rizespor'umuza bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Papiss Demba Cisse'ye kulübümüze 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Loic Remy, Adana Demirspor'da! Çaykur Rizespor, Papiss Cisse'yi aldı
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