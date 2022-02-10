Önder Karaveli'den çeyrek final yorumu! "Maçın finalini iyi yaptık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Maçın finalini iyi yaptık. Penaltı atışlarıyla tur atlayan takım olduk." dedi. İlk yarı doğru bir futbol oynadıklarını ve pozisyon da bulduklarını belirten Karaveli, "İkinci yarıya bir değişiklikle başlamak zorunda kaldık. Josef'in sakatlığı da vardı. Atiba ile değiştirdik. İkinci yarıda topa daha fazla sahip olduk. Oyun yönünü belirleme ve pas hızında iyiydik. Uzatma bölümünde fazla pozisyon vermedik. Sevindirici olan şey, 4 gün önce maç oynamış futbolcu grubunun gösterdiği reaksiyon. Harikaydı. Fiziksel olarak hiç kopmadık. Rakibin ceza sahasına çok fazla girdik. Maçın geneline göre belki son 30 dakika, 90 dakikadaki kadar pozisyon bulduk." değerlendirmesinde bulundu.