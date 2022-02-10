Ronaldo'ya flaş sözler! "Eski günlerinden çok uzak"

DIŞ TRANSFERLERİN ALTYAPIDAKİ GENÇLERE ETKİSİ

Türkiye'de çok yetenekli oyuncular olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Birçok takım dışarıdan futbolcu alıyor. Dış transferlerin çok olması altyapıdan gelecek gençlerin önünü kapatıyor. Türkiye, çok yetenekli, genç oyuncuların olduğu bir ülke. Sadece onları iyi organize etmek gerekiyor. Oyundaki taktik kapasitelerini, verimlerini artırmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI'NDA KISA ZAMANDA İYİ İŞLER YAPTIĞIMIZA İNANIYORUM"

Bir dönem A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran Lucescu, kendi döneminde forma şansı verdiği genç oyuncuların, daha sonra takımın elde ettiği sonuçlara göre değiştirildiğini ileri sürdü.

Daha tecrübeli oyunculara forma şansı verildiğini ifade eden Mircea Lucescu, sözlerine şöyle devam etti: "Gördünüz birçok oyuncu benim dönemimde yurt dışındaki takımlarda forma şansı buldu. Bunu kısa zamanda gerçekleştirmeye çalıştım. Büyük liglerde oynayan futbolculara sahip olmak önemli. İsviçre Milli Takımı iyi bir ekip. Çünkü genç oyunculara şans tanıyıp, başka ülkelerin üst liglerinde oynatıp tecrübe kazandırıyorlar. Hırvatistan da öyle. Büyük liglerde oynayan futbolcuları var. Arnavutluk da aynı şekilde futbolcuları yurt dışında oynuyor. Genç yeteneklerle milli takım daha tecrübeli oluyor. Türkiye Milli Takımı'nda kısa zamanda iyi işler yaptığımıza inanıyorum."