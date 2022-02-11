Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, SABAH TV’ye konuştu: Transfer çalışmalarımız devam ediyor

"TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR, EN İYİSİ YAPILACAK"

Kemal Erdoğan son olarak sözleşmesi bitecek olan futbolcularla ilgili sorumuza "Kulüpteki görevim TFF, UEFA ve devletle olan ilişkiler. Tabiki Futbol A.Ş.'de de yönetim kurulu üyeliğim var ama buradaki görevim transfer değil. Bizde transferi başkanımızın liderliğinde bir ekip takip ediyor. Nereye, ne gerekli oyuncu varsa en iyi şekilde tespit ediliyor. Bizde görüşmeler sürekli devam eder. Önümüzdeki dönem için de çalışmalarımız var. En iyisini bulmaya çalışıyoruz. Bütçemize uygun olması lazım. Mevcut kadromuzdaki oyuncuların da bütçemize uygun devam etmeleri gerekiyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Başkanımızın önderliğinde en iyisi yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" cevabını verdi.