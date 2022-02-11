Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, SABAH TV'ye konuştu: Transfer çalışmalarımız devam ediyor
Giriş Tarihi: 11.2.2022 16:55 Son Güncelleme: 11.2.2022 17:20

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, SABAH TV'ye konuştu: Transfer çalışmalarımız devam ediyor

ERDEM KELEŞ
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, SABAH TV’ye konuştu: Transfer çalışmalarımız devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Kayserispor ile eşleşti. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, SABAH TV'ye önemli açıklamalarda bulundu. 'Ligde oynanacak olan Adana Demirspor maçı için 'Zor olacak' diyen Kemal Erdoğan, transfer çalışmalarıyla ilgili de konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Kayserispor ile eşleşti. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, SABAH TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

'Kayserispor sevdiğimiz bir camia' diyen Erdoğan, "Kayserispor, Fenerbahçe'ye son dakika sürprizi yapan bir takım ama aynı sürpriz olmasın diye biz işi şansa bırakmayacağız. Çok çok iyi hazırlanacağız. Sevdiğimiz bir kulüp. Saygı duyduğumuz bir kulüp. Başkanlarına saygı duyduğumuz bir kulüp. Güzel bir maç olacak, ev sahipliği yapacağız. Bizim arkadaşlarımız Antalya'yı çok arzu etmişti. İnşallah bakalım ya Trabzon'la erken final oynayacağız. Ya da Antalya'ya gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"ADANA DEMİRSPOR MAÇI ZOR OLACAK AMA YENMEYE GİDİYORUZ"

Olası Trabzonspor-Beşiktaş eşleşmesi için "İlk önce Kayseri'yi geçelim, ona odaklanalım. Şimdiden Trabzon'u veya Antalya'yı düşünmenin anlamı yok. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı müzemize götürmek, bunu yapabilecek güçteyiz" diyen Kemal Erdoğan, ligde oynanacak olan Adana Demirspor mücadelesi için de "Adana Demirspor ligde gayet iyi gidiyor. Başkanları da bayağı iyi takım kurdu ve iyi yönetiyorlar. Zor bir maç olacağını düşünüyorum. İki takım da hazırlanıyor. Adana bu dönemde gidilebilecek en güzel iklim. Zor maç olacak ama hepimiz zor takımız. Adana Demirspor'u yenmeye gideceğiz. Bizim de puanlara ihtiyacımız var. Bekleyip göreceğiz" şeklinde konuştu.

"TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR, EN İYİSİ YAPILACAK"

Kemal Erdoğan son olarak sözleşmesi bitecek olan futbolcularla ilgili sorumuza "Kulüpteki görevim TFF, UEFA ve devletle olan ilişkiler. Tabiki Futbol A.Ş.'de de yönetim kurulu üyeliğim var ama buradaki görevim transfer değil. Bizde transferi başkanımızın liderliğinde bir ekip takip ediyor. Nereye, ne gerekli oyuncu varsa en iyi şekilde tespit ediliyor. Bizde görüşmeler sürekli devam eder. Önümüzdeki dönem için de çalışmalarımız var. En iyisini bulmaya çalışıyoruz. Bütçemize uygun olması lazım. Mevcut kadromuzdaki oyuncuların da bütçemize uygun devam etmeleri gerekiyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Başkanımızın önderliğinde en iyisi yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" cevabını verdi.

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Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, SABAH TV'ye konuştu: Transfer çalışmalarımız devam ediyor
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