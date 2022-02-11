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Giriş Tarihi: 11.2.2022 09:56 Son Güncelleme: 11.2.2022 09:57

Liverpool, Leicester City'yi Jota ile geçti

AA
Liverpool, Leicester City’yi Jota ile geçti

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Leicester City ile karşı karşıya geldi. Anfield Road Stadı’ndaki zorlu mücadeleyi Liverpool, Diogo Jota'nın attığı gollerle 2-0 kazandı.

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, Anfield Road Stadı'nda Leicester City'i konuk etti.

Alman teknik direktör Jurgen Klopp'un öğrencileri 34. dakikada Diogo Jota'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Liverpool, Diogo Jota'nın 87. dakikadaki golüyle 2-0 öne geçti ve maç bu skorla tamamlandı.

Öte yandan, Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü karşılaşmaya yedek başladı.

Bu sonuçla, 1 maç eksiği bulunan Liverpool puanını 51 yaparak lig lideri Manchester City'nin ardından ikinciliği sürdürürken, Leicester City 26 puanla 12. sırada kaldı.

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Liverpool, Leicester City'yi Jota ile geçti
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