Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı bugünkü Altay-Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. Haftanın maçlarında görev yapacak olan hakemler de belli oldu.
Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Konyaspor karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek.
Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak diğer hakemler:
Giresunspor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük
Galatasaray-Kayserispor: Sarper Barış Saka
Adana Demirspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
Başakşehir-Gaziantep FK: Cüneyt Çakır
Altay-Rizespor: Fırat Aydınus
Sivasspor-Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
Antalyaspor-Karagümrük: Halil Umut Meler
Kasımpaşa-Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan