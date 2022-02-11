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Giriş Tarihi: 11.2.2022 10:09 Son Güncelleme: 11.2.2022 10:21

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı bugün başlıyor. Haftanın açılış maçında Altay ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Diğer yandan zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor-Konyaspor maçının hakemi de belli oldu. İşte haftanın hakemleri...

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı bugünkü Altay-Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. Haftanın maçlarında görev yapacak olan hakemler de belli oldu.

Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Konyaspor karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak diğer hakemler:

Giresunspor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük
Galatasaray-Kayserispor: Sarper Barış Saka
Adana Demirspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
Başakşehir-Gaziantep FK: Cüneyt Çakır
Altay-Rizespor: Fırat Aydınus
Sivasspor-Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
Antalyaspor-Karagümrük: Halil Umut Meler
Kasımpaşa-Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
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