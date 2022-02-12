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Giriş Tarihi: 12.2.2022 16:32 Son Güncelleme: 12.2.2022 16:33

Arsenal, kaleci Matt Turner'ı renklerine bağladı!

AA
Arsenal, kaleci Matt Turner’ı renklerine bağladı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, ABD'li milli kaleci Matt Turner'ı kadrosuna kattı. ABD basınına göre Arsenal, bu transfer için 6 milyon dolar bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncunun performansına göre bu bedel, 10 milyon dolara kadar çıkabilecek.

MLS'ten yapılan açıklamada, New England Revolution forması giyen 27 yaşındaki kalecinin transferi konusunda kulüplerin anlaşmaya vardığı belirtildi. Matt Turner, bu sezonu New England Revolution takımında tamamlamasının ardından gelecek sezondan itibaren Arsenal forması giyecek.

ABD basınına göre Arsenal, bu transfer için 6 milyon dolar bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncunun performansına göre bu bedel, 10 milyon dolara kadar çıkabilecek.

Bu sezon New England Revolution'da 29 maçta kalesinde 37 gole izin veren Turner, ABD Milli Takımı'nda ise 16 karşılaşmada görev aldı.

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Arsenal, kaleci Matt Turner'ı renklerine bağladı!
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