Son dakika: Galatasaray kötü gidişe Kayserispor karşısında son vermek istiyor! İlk 11’ler belli oldu...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Galatasaray ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşarken, 28 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı ekip, 24. haftayı lider Trabzonspor'un 29 puan gerisinde 13. sırada tamamladı.
Yukatel Kayserispor ise 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 34 puanla 24. haftayı 10. sırada bitirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Yukatel Kayserispor, 3-0'lık skorla kazanmıştı.
GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU!
Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Gomis.
Kayserispor: Bilal, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Attamah, İbrahim Akdağ, Cardoso, Emrah Başsan, Bertolacci, Mustafa Pektemek
SON 13 MAÇTA TEK GALİBİYET!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde 20 gol gördü. Galatasaray, Süper Lig'de küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor.
TORRENT YÖNETİMİNDE GALİBİYETİ YOK
Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4 lig maçında da galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ile de berabere kaldı.
2 FUTBOLCU KADRODA YOK!
Galatasaray'da tedavilerine devam edilen kaleci Fernando Muslera ile Işık Kaan Arslan, maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da yarın kart görmesi durumunda 26. haftadaki Göztepe maçında oynayamayacak.