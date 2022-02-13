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Giriş Tarihi: 13.2.2022 20:00

Liverpool, Premier Lig'de üst üste 4. galibiyetini aldı

AA
Liverpool, Premier Lig’de üst üste 4. galibiyetini aldı

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren takımlardan Liverpool, deplasmanda Burnley'yi 1-0 mağlup etti. İngiliz devi, Premier Lig'de son 4 maçını da kazanmasını bildi.

Premier Lig'in 25. haftasında Turf Moor Stadı'nda Burnley'e konuk olan Liverpool'a 3 puanı getiren golü, 40. dakika Fabinho kaydetti.

Bu sonuçla Liverpool, bir maç eksiği ve 54 puanda lider Manchester City'yi takibini ikinci sıradan sürdürdü. Düşme hattındaki Burnley ise 14 puanla son sırada kaldı.

TOTTENHAM EVİNDE KAYBETTİ

Günün diğer karşılaşmalarında, Wolverhampton Wanderers, konuk olduğu Tottenham'ı 6. dakikada Raul Jimenez, 18. dakikada Leander Dendoncker'ın ağları sarsmasıyla 2-0 yendi.

Bu sonuçla 37 puanlı Wolverhampton Wanderers 7'nci, 36 puanlı Tottenham 8'inci sırada yer aldı.

Newcastle United ise ağırladığı Aston Villa'yı Kieran Trippier'in fileleri havalandırmasıyla 1-0'lık skorla geçerek ligde son 3 maçında 9 puan çıkardı.

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Liverpool, Premier Lig'de üst üste 4. galibiyetini aldı
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