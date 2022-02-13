Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Zirve yarışında kritik maç! Trabzonspor - Konyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 13.2.2022 17:44 Son Güncelleme: 13.2.2022 17:54

Son dakika: Zirve yarışında kritik maç! Trabzonspor - Konyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Zirve yarışında kritik maç! Trabzonspor - Konyaspor maçında ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider, Trabzonspor, sahasında lig ikincisi Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Bordo-mavililerde sakatlığını atlatan Marek Hamsik, maç kadrosunda yer alıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Son dakika haberi... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligde 57 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, bir maç eksiğiyle 9 puan gerisinde ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda puan farkının azalmasına izin vermek istemiyor.

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz , Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ!

Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın hafta başında satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tükendi. 41 bin kişi kapasiteli Medical Park Stadı tamamen dolacak.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, sahasında 341 gündür mağlubiyet yaşamadı.

Ligde 57 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 341 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 18 karşılaşmada 12 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

KDV’nin yüzde 1'e inmesi rafa ne kadar yansıyacak? İşte yeni fiyatlar...
Kim Milyoner Olmak İster Şanlıurfalı Hikmet'in hayatını değiştirdi! Kazandığı parayla bakın ne yaptı
İşte CHP'li başkanın yaptığı milyonluk rantın detayları! Köylüden dönümünü 35 bin liraya aldılar...
Son dakika haberi: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de acil durum! Rusya ve ABD'den peş peşe açıklamalar: Tahliyeler başladı
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar barajsız YKS'nin detaylarını SABAH'a anlattı! İşte 10 soruda yeni dönem
Bakırköy'de silahlı çatışma
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Şaka derken kaka oluverir
Yayınıma çıktı diye partiden adam kovmak yakışıyor mu Muharrem Bey?
Erkan Mumcu ile sürpriz görüşme
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Zirve yarışında kritik maç! Trabzonspor - Konyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA