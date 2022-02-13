Son dakika: Zirve yarışında kritik maç! Trabzonspor - Konyaspor maçında ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligde 57 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, bir maç eksiğiyle 9 puan gerisinde ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda puan farkının azalmasına izin vermek istemiyor.
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU!
TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz , Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.
TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ!
Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın hafta başında satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tükendi. 41 bin kişi kapasiteli Medical Park Stadı tamamen dolacak.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, sahasında 341 gündür mağlubiyet yaşamadı.
Ligde 57 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 341 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.
Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 18 karşılaşmada 12 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.