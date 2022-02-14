Tribünde kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Eyüp Yusuf son yolculuğuna uğurlandı

"TRABZONSPOR'U ÇOK SEVİYORDU"

Olay sırasında Eyüp Yusuf'un yanında olan Galip Zengin, tribünde yaşananları anlatarak, "Aniden düştüğünü fark ettik. Olay yerine kalabalık toplanmıştı. Akabinde ambulans ve görevliler geldi. Oradan hastaneye götürdüler. Toplam 20-25 dakikalık bir mevzu oldu ama kurtaramadık. Bu sene birçok maça beraber gittik. Sosyal medya paylaşımlarında bahsetmişti, 'o sene bu sene' diye. Trabzonspor'u çok seviyordu. Bu sene inanmıştık. Bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorduk. Bu sene 'o bayrak İstanbul'a asılacak' diye sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Takdir-i ilahi böyleymiş. Birkaç yıl önce kalp çarpıntısından dolayı operasyon geçirmiş, anjiyo olmuş, temiz çıkmıştı. İlaç kullanmıyordu, normal görünüyordu" dedi.