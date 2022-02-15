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Giriş Tarihi: 15.2.2022 15:04

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın gelecek planı Arif Kocaman

DHA
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın gelecek planı Arif Kocaman

Devre arası transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Kayserispor, geleceğe de yatırım yaptı. Sarı-Kırmızılılar, TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor'un 18 yaşındaki genç stoperi Arif Kocaman'ı da transfer etti. Özellikle Başkan Berna Gözbaşı ve teknik direktör Hikmet Karaman'ın takımda görmek istediği genç futbolcu Sakaryaspor'da 3 maç forma giydikten sonra Süper Lig'e transfer oldu.

Süper Lig'de 10. sırada yer alan, Türkiye Kupası'nda da tur atlayarak kupayı hedefleyen Yukatel Kayserispor, devre arası transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katarken, geleceğe de yatırım yaptı.

İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'dan Mert Çetin, Fatih Karagümrük'ten Andrea Bertolacci ve Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna katarak önemli transfer hamlelerinde bulunan Kayserispor, TFF 2'nci Lig ekibi Sakaryaspor'un 18 yaşındaki genç stoperi Arif Kocaman'ı da transfer etti. Özellikle başkan Berna Gözbaşı ve teknik direktör Hikmet Karaman'ın takımda görmek istediği ve takip ettikleri genç futbolcu Sakaryaspor'da 2'si Türkiye Kupası, 1'i lig olmak üzere 3 maç forma giydikten sonra Süper Lig'e transfer oldu.

Genç stoper, devre arasında Kayserispor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın gelecek planı Arif Kocaman
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