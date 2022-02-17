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Giriş Tarihi: 17.2.2022 15:37 Son Güncelleme: 17.2.2022 15:37

Beşiktaş'ta Pjanic şoku! Kanama tespit edildi...

Beşiktaş’ta Pjanic şoku! Kanama tespit edildi...

Beşiktaş, Pjanic'in alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Pjanic'in alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'deki Altay maçı hazırlıkları kapsamında bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman sırasında alt baldır arka adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Miralem Pjanic, MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Miralem Pjanic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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Beşiktaş'ta Pjanic şoku! Kanama tespit edildi...
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