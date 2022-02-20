Fatih Karagümrük’ün konuğu Sivasspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında ligin orta sıralarında yer alan iki takımın mücadelesinde Fatih Karagümrük, Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetiyor. Karşılaşma öncesi Sivasspor'un 34, Fatih Karagümrük'ün ise 33 puanı bulunuyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR | CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih, Luckassen, Burak, Caner, Biglia, Bistrovic, Borini, Jimmy, Emre Mor, Ahmed Musa.

SİVASSPOR: Muammer, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Felix, Fajr, Pedro, Gradel, Kayode.