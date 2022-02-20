Galatasaray’a Feranando Muslera’dan müjdeli haber! Aylar sonra maç kadrosunda yer aldı...

Sarı kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmaları yapılırken, duran top organizasyonları ve bitiricilik çalışmaları sonrasında ise çift kale taktiksel çalışma gerçekleştirildi. Antrenman soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Fernando Muslera, özel program dahilinde takımdan ayrı topla saha çalışması yaptı. Işık Kaan Arslan da özel program dahilinde çalıştı. Öğleden sonra İzmir'e hareket ederek burada kampa girecek olan kafilede Fernando Muslera, takım arkadaşlarına destek olmak için kadroda yer aldı.
Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosu şu şekilde: Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Iñaki Peña, Alexandru Cicâldau, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.