Galatasaray’a Feranando Muslera’dan müjdeli haber! Aylar sonra maç kadrosunda yer aldı...

Fernando Muslera, özel program dahilinde takımdan ayrı topla saha çalışması yaptı. Işık Kaan Arslan da özel program dahilinde çalıştı. Öğleden sonra İzmir'e hareket ederek burada kampa girecek olan kafilede Fernando Muslera, takım arkadaşlarına destek olmak için kadroda yer aldı.