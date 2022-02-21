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Giriş Tarihi: 21.2.2022 11:09 Son Güncelleme: 21.2.2022 11:09

Kayserispor'dan ayrılan Manuel Fernandes, Yunanistan'a transfer oldu!

İHA
Kayserispor’dan ayrılan Manuel Fernandes, Yunanistan’a transfer oldu!

Yukatel Kayserispor'da sözleşmesi feshedilen Manuel Fernandes, Yunanistan Süper Lig takımlarından Apollon Smyrnis'e transfer oldu.

Kayserispor ile sözleşmesi feshedilen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, Yunanistan Süper Ligi'nde son sırada yer alan Apollon Smyrnis'e transfer oldu. Kayserispor'da bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen ve sonrasında kadro dışı bırakılan Manuel Fernandes, sözleşmesini feshedildikten sonra futbol hayatını Yunanistan'da sürdürmeye karar verdi.

Yunanistan Süper Ligi'nde son sırada bulunan Apollon Smyrnis'e transfer olan Fernandes, sakatlık sürecini atlattığını ve bir kaç sezon daha futbol oynamak istediğini açıkladı.

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Kayserispor'dan ayrılan Manuel Fernandes, Yunanistan'a transfer oldu!
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