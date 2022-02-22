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Giriş Tarihi: 22.2.2022 14:48

RusyaUkrayna gerilimi artarken UEFA’dan büyük karar!

Rusya – Ukrayna gerilimi artarken UEFA’dan büyük karar!

RusyaUkrayna arasında giderek artan tehlikeli gerilim futbolu da esir aldı. Rusya’nın Zenit şehrinde yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının başka bir ülkeye verilmesi gerektiği gündeme geldi.

Rusya'yla Ukrayna arasındaki kriz futbolu da vurdu. İngiliz basını Daily Mirror'da çıkan haberlere göre UEFA, St. Petersburg' da oynanması planlanan final, organizasyonunun tehlikeye girebileceğinden ötürü alternatif ülkeler arayışına girdi.

Türkiye'den de Alınmıştı

Finalin yapılacağı şehre 60 milyon sterlinden daha fazla kazandıracak olan turnuva, 2021 yılında Türkiye'de yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'nin kırmızı listede olmasından dolayı Portekiz'in Porto şehrinde gerçekleşmişti.

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Rusya – Ukrayna gerilimi artarken UEFA’dan büyük karar!
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