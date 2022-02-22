Rusya – Ukrayna gerilimi artarken UEFA’dan büyük karar!

Rusya'yla Ukrayna arasındaki kriz futbolu da vurdu. İngiliz basını Daily Mirror'da çıkan haberlere göre UEFA, St. Petersburg' da oynanması planlanan final, organizasyonunun tehlikeye girebileceğinden ötürü alternatif ülkeler arayışına girdi.
Türkiye'den de Alınmıştı
Finalin yapılacağı şehre 60 milyon sterlinden daha fazla kazandıracak olan turnuva, 2021 yılında Türkiye'de yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'nin kırmızı listede olmasından dolayı Portekiz'in Porto şehrinde gerçekleşmişti.