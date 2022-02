Tyler Boyd'dan Galatasaray maçı açıklaması! "Zor konumda bulunan iki takımın mücadelesi..."

Bülent Korkmaz ile ilk idmanlarına çıktıklarının altını çizen Boyd, "Ben olumlu bir enerji getirdiğini görüyorum. Umarım bu enerji ileride de devam eder ve bulunduğumuz konumdan hızlıca uzaklaşırız. Şunu belirteyim, her zaman hazırım. Ekstra çalışmalar yaparım her zaman. Ben bir görev verildiğinde her zaman hazır olmaya çalışan oyuncuyum. Şu anda da öyleyim. Ne zaman ki bana görev gelir elimden gelenin en iyisini yaparım." ifadelerini kullandı.