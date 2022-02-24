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Giriş Tarihi: 24.2.2022 13:23 Son Güncelleme: 24.2.2022 13:39

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu!

AA
Süper Lig’de 27. haftanın hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. İşte 27. haftada oynanacak kritik maçların hakemleri...

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

YARIN:

20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar

26 ŞUBAT CUMARTESİ:

16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Sarper Barış Saka

27 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Altay-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

13.30 GZT Giresunspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

28 ŞUBAT PAZARTESİ:

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

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Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu!
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