Tottenham’da Antonio Conte’den ayrılık sinyali!

Londra ekibi Tottenham, Premier Lig'de üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından Şampiyonlar Ligi potasından iyice uzaklaştı ve 8. sıraya kadar geriledi. Tottenham menajeri Antonio Conte, Burnley'e yenildikleri için takımının şu anki düşüşünden dolayı hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti. Kuzey Londra ekibi son 5 Premier Lig maçındaki 4. yenilgisini aldı.
"SORUMLULUK ALMAK İSTİYORUM, HER KARARA AÇIĞIM"
Maçtan sonra gazetecilere konuşan Conte, "Son beş maçın dördünü kaybettik. Gerçek bu. Kimse bu durumu hak etmiyor. Durumu iyileştirmeye çalışmak için geldim ama şu anda bilemiyorum. Belki de takımı geliştirmek için o kadar iyi değilim. Çok sinir bozucu. Hedefim çok çalışmak, çok çalışmak ve en iyisini elde etmeye çalışmak.
Cumartesi günü başka bir maç oynuyoruz, durumu görme ve değerlendirme yapma zamanı. Gerçekten hüsrana uğradım, bu durumları görmeye alışık değilim. Her şeyi yapmaya çalışıyorum ama durum değişmiyor. Son 5 maçta küme düşmüş gibi oynuyoruz gerçek bu. Belki bir yanlışlık var, sorumluluk almak istiyorum. Her karara açığım. Geldiğim ilk günden bu yana Tottenham'a yardım etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.