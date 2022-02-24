Tottenham’da Antonio Conte’den ayrılık sinyali!

"SORUMLULUK ALMAK İSTİYORUM, HER KARARA AÇIĞIM"

Maçtan sonra gazetecilere konuşan Conte, "Son beş maçın dördünü kaybettik. Gerçek bu. Kimse bu durumu hak etmiyor. Durumu iyileştirmeye çalışmak için geldim ama şu anda bilemiyorum. Belki de takımı geliştirmek için o kadar iyi değilim. Çok sinir bozucu. Hedefim çok çalışmak, çok çalışmak ve en iyisini elde etmeye çalışmak.