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Giriş Tarihi: 24.2.2022 15:08 Son Güncelleme: 24.2.2022 15:12

UEFA, Rusya - Ukrayna savaşı için olağanüstü toplanıyor!

AA
UEFA, Rusya - Ukrayna savaşı için olağanüstü toplanıyor!

UEFA, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş durumu nedeniyle yarın olağanüstü toplanıyor. Toplantının ardından konu hakkında "gereken kararların alınabileceği" vurgulanırken, detay verilmedi.

UEFA, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini görüşmek amacıyla yarın olağanüstü toplanma kararı aldı. Yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan durumun değerlendirilmesi amacıyla yarın TSİ 12.00'de UEFA İcra Kurulu'nun olağanüstü toplanacağı belirtildi.

Toplantının ardından konu hakkında "gereken kararların alınabileceği" vurgulanırken, detay verilmedi. UEFA'nın 28 Mayıs'ta Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Krestovsky Stadı'nda yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının yerini değiştirmesi bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Egemen ülkeleri işgal eden Rusya'da futbol organizasyonu düzenlenemeyeceğini" söylemişti. Final maçının St. Petersburg kentinden alınması çağrısında bulunan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da bu mücadeleye ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydetmişti. UEFA, 2 Mart Çarşamba günü Kiev'de Dinamo Kiev ile Sporting Lizbon arasında oynanması planlanan Gençler Ligi maçını da ertelemişti.

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UEFA, Rusya - Ukrayna savaşı için olağanüstü toplanıyor!
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