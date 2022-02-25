Fenerbahçe'den Arda Güler açıklaması! "Alex de Souza hayranı olmasıyla.."

Özaktaç açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Değerimiz Arda Güler'in transfer sürecine dair kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan, 'bu transferi kişiler odaklı, neredeyse şans eseri geliştiği' algısını yapanlara karşın; Arda Güler, 14 yaşından önce Türkiye karmalarında oynayan, turnuvalara giden, büyük kulüplerin radarında olan bir oyuncuydu. Kulübümüz ve Başkanımız Ali Koç'un devreye girmesiyle, Arda'nın ve kıymetli ailesinin de yürekten Fenerbahçeli olmalarıyla, Arda'mızın Alex de Souza hayranı olmasıyla, tüm bunlara ek olarak Kulübümüz tarafından atılan maddi manevi adımlarla Arda Güler Fenerbahçemizin bir parçası olmuştur. Bu noktada Arda'yı yetiştiren ve ısrarla bünyelerinde kalmasını isteyen ülkemizin köklü kulüplerinden Gençlerbirliği'ne de transferdeki olumlu yaklaşımları için teşekkür ediyoruz.