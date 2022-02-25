Rusya-Ukrayna savaşı sonra flaş karar! Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?

Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinin ardından futbol gündemi olaylardan nasibini aldı. UEFA, Şampiyonlar Ligi finali için flaş bir adım atmaya hazırlanıyor.
Bu yıl Rusya'nın Zenit St. Petersburg şehrinde oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin savaş yüzünden başka bir şehirde oynanması gündeme geldi. Bu konuyla ilgili Alman basınından flaş biri iddia ortaya atıldı.
İSTANBUL DA ADAY ŞEHİRLER ARASINA ALINDI İDDİASI
UEFA'nın finalin başka şehire taşınması kararını gündemine almasından sonra Alman Bild gazetesi aday şehirler hakkında bir iddia ortaya attı. Bu şehirler İspanya'dan Madrid, İngiltere'den Londra, Macaristan'dan Budapeşte ve Türkiye'den de İstanbul'un bu yıl ki final için aday şehirler olduğunu yazdı.
Kararın resmileşmesinin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin bu 4 şehirde oynanması bekleniyor.