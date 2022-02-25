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Giriş Tarihi: 25.2.2022 09:49 Son Güncelleme: 25.2.2022 10:13

Rusya-Ukrayna savaşı sonra flaş karar! Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?

Rusya-Ukrayna savaşı sonra flaş karar! Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından futbol gündemi de bu savaştan etkilenmeye başladı. Bu sene Rusya'nın Zenit şehrinde oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin başka bir şehre alınacağı yönünde iddialar gündeme geldi. Yaşanan olaylardan UEFA'nın karar alması bekleniyor. Alman basını, İstanbul'un da içinde olduğu flaş bir iddia ortaya attı.

Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinin ardından futbol gündemi olaylardan nasibini aldı. UEFA, Şampiyonlar Ligi finali için flaş bir adım atmaya hazırlanıyor.

Bu yıl Rusya'nın Zenit St. Petersburg şehrinde oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin savaş yüzünden başka bir şehirde oynanması gündeme geldi. Bu konuyla ilgili Alman basınından flaş biri iddia ortaya atıldı.

İSTANBUL DA ADAY ŞEHİRLER ARASINA ALINDI İDDİASI

UEFA'nın finalin başka şehire taşınması kararını gündemine almasından sonra Alman Bild gazetesi aday şehirler hakkında bir iddia ortaya attı. Bu şehirler İspanya'dan Madrid, İngiltere'den Londra, Macaristan'dan Budapeşte ve Türkiye'den de İstanbul'un bu yıl ki final için aday şehirler olduğunu yazdı.

Kararın resmileşmesinin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin bu 4 şehirde oynanması bekleniyor.

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Rusya-Ukrayna savaşı sonra flaş karar! Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?
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