Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fırtına evinde fire vermek istemiyor! Trabzonspor - Kayserispor maçında 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 25.2.2022 18:34 Son Güncelleme: 25.2.2022 19:21

Son dakika: Fırtına evinde fire vermek istemiyor! Trabzonspor - Kayserispor maçında 11'ler belli oldu

Son dakika: Fırtına evinde fire vermek istemiyor! Trabzonspor - Kayserispor maçında 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Anders Trondsen ve İsmail Köybaşı maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Son dakika haberi... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde 63 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 14 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Abdülkadir, Attamah, Ramazan, Thiam, Cardoso, Gavranovic.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK!

Son 4 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Yukatel Kayserispor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 5 maça çıkaracak. Trabzonspor'da Marek Hamsik, Anders Trondsen ve İsmail Köybaşı'nın sakatlıkları bulunuyor.

TRABZONSPOR GALİBİYET ÜSTÜNLÜĞÜ: 30-7!

Trabzonspor ile Kayserispor, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 50. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 49 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, rakip filelere 91 gol atarken, kalesinde 49 gol gördü. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 24 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

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Son dakika: Fırtına evinde fire vermek istemiyor! Trabzonspor - Kayserispor maçında 11'ler belli oldu
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