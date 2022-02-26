Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor’a konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 26.2.2022 17:53 Son Güncelleme: 26.2.2022 17:54

Son dakika: Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor’a konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika: Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor’a konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, zorlu Sivasspor deplasmanına konuk oluyor. Önder Karaveli yönetiminde üst sıraları zorlayan siyah-beyazlılar, Sivasspor’a karşı mutlak galibiyet istiyor. Saat 19.00’da başlayacak olan zorlu karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 8 yenilgiyle 34 puan toplayan ve 12. sırada yer alan Sivasspor, 41 puanla 6. sırada bulunan Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da kart cezalısı Max Gradel ile sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad, Leke James ve Ahmet Oğuz karşılaşmada forma giyemeyecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

SİVASSPOR: Muammer, Samba Camara, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Pedro Henrique, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Necip, Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Batshuayi.

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Son dakika: Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor’a konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu…
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