Son dakika: Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor’a konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika… Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.
Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 8 yenilgiyle 34 puan toplayan ve 12. sırada yer alan Sivasspor, 41 puanla 6. sırada bulunan Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.
Sivasspor'da kart cezalısı Max Gradel ile sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad, Leke James ve Ahmet Oğuz karşılaşmada forma giyemeyecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
SİVASSPOR: Muammer, Samba Camara, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Pedro Henrique, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Necip, Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Batshuayi.