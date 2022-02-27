Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Aslan evinde seri yakalamak istiyor! Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 27.2.2022 17:47 Son Güncelleme: 27.2.2022 17:49

Son dakika: Aslan evinde seri yakalamak istiyor! Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Aslan evinde seri yakalamak istiyor! Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında zor günler geçiren Galatasaray, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını yeni atlatan Fernando Muslera ile sakatlığı süren Işık Kaan Arslan'ın forma giymesi beklenmiyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 3-2 kazanmıştı. Mücadele öncesi ilk'ler belli oldu.

Son dakika haberi... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU!

GALATASARAY: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Mohamed.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geçen hafta deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yenerek 6 maç aradan sonra galibiyet elde etmişti. Sarı-kırmızılı takım, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda topladığı 32 puanla ligin 26. haftasını 13. sırada tamamladı.

Ligde zor günler geçiren Çaykur Rizespor da oynadığı maçların 6'sını kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 15'ini kaybetti. Karadeniz ekibi, 26. haftayı 23 puanla 18. sırada bitirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 3-2 kazanmıştı.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK!

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen kaleci Fernando Muslera ile Işık Kaan Arslan, maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da kart görmesi durumunda 28. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında oynayamayacak.

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Son dakika: Aslan evinde seri yakalamak istiyor! Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu
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