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Giriş Tarihi: 28.2.2022 10:28 Son Güncelleme: 28.2.2022 10:56

Ukraynalı futbolcu Roman Yaremchuk’a büyük destek! Gözyaşlarını tutamadı…

Ukraynalı futbolcu Roman Yaremchuk’a büyük destek! Gözyaşlarını tutamadı…

BenficaVitoria Guimaraes maçında duygusal anlar yaşandı. Benfica’nın Ukraynalı yıldız forvet oyuncusu Roman Yaremchuk maça girdiği anda taraftarın yoğun desteğiyle karşılaştı.

Portekiz Ligi'nde oynan karşılaşmada 62. dakikada oyuna dahil olan Yaremchuk, kendisine verilen destekler ve yapılan jestler karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken spor camiasından da Ukrayna'ya destek çığ gibi artmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından destekler artarken bunlara bir yenisi Benfica tarafından eklendi. Tribünlerde, "Seninleyiz Yaremchuk", "Savaşı durdurun" ve "Ukrayna yalnız değil" yazılı pankartlar açılırken, kaptanlık pazubandı da koluna takıldı.

26 yaşındaki Roman Yaremchuk, tribünlerden ve takımından gördüğü destek sonrası yaşadığı duygusallıkla gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşanan bu anlar tüyleri diken diken etti.

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Ukraynalı futbolcu Roman Yaremchuk’a büyük destek! Gözyaşlarını tutamadı…
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