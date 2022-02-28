Ukraynalı futbolcu Roman Yaremchuk’a büyük destek! Gözyaşlarını tutamadı…

Portekiz Ligi'nde oynan karşılaşmada 62. dakikada oyuna dahil olan Yaremchuk, kendisine verilen destekler ve yapılan jestler karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken spor camiasından da Ukrayna'ya destek çığ gibi artmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından destekler artarken bunlara bir yenisi Benfica tarafından eklendi. Tribünlerde, "Seninleyiz Yaremchuk", "Savaşı durdurun" ve "Ukrayna yalnız değil" yazılı pankartlar açılırken, kaptanlık pazubandı da koluna takıldı.

26 yaşındaki Roman Yaremchuk, tribünlerden ve takımından gördüğü destek sonrası yaşadığı duygusallıkla gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşanan bu anlar tüyleri diken diken etti.